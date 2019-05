Verhoeven operationeel directeur Volksbank

Gepubliceerd op | Views: 395

UTRECHT (AFN) - Mirjam Verhoeven mag zich voortaan operationeel directeur bij de Volksbank noemen. De aandeelhouders, toezichthouders en de Ondernemingsraad stemden in met haar benoeming. Verhoeven volgt Alexander Baas op die bij de bank werkzaam blijft en de portefeuille voor het betalen en sparen bij de consumententak krijgt.

Verhoeven begon haar carrière bij de Volksbank in 2002. In haar laatste functie was ze onder meer verantwoordelijk voor het IT-beleid en de strategie van de bank op het gebied van innovatie. Als operationeel directeur krijgt ze onder meer de klantenservice en het facilitair bedrijf in haar pakket.

De functie voor financieel directeur bij de Volksbank is nog open. Annemiek van Melick zei afgelopen maand toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en vertrekt per september.