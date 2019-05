Groei Britse economie trekt aan

Merkwaardig dat mensen goede economische berichtgeving over GB altijd als reden aanhalen dat Brexit een goed idee is. Dat is geen valide argument aangezien Groot-Brittannië nog altijd IN de EU zit. Je zou ook kunnen zeggen dat GB dus beter af is IN de EU omdat ze blijkbaar economische groei registreren. Het argument ten faveure van Brexit is pas geldig als de economische groei goed blijft op het moment dat ze uitgetreden zijn.