Groei Britse economie trekt aan

LONDEN (AFN)/BLOOMBERG) - De Britse economie is in het afgelopen kwartaal met 0,5 procent gegroeid. In het voorgaande kwartaal kwam de economische groei uit op 0,2 procent. Dat blijkt uit een voorlopige raming van het Britse nationale statistiekbureau.

Economen gingen gemiddeld uit van een half procent groei. Op jaarbasis was sprake van 1,8 procent groei, tegen 1,4 procent in de voorgaande periode.

Verder bleek de Britse industriële productie te zijn gestegen in maart. Volgens het Britse statistiekbureau nam de productie met 0,7 procent toe op maandbasis. Economen hadden gemiddeld op een stijgen van de industriële productie met 0,1 procent gerekend.

Er kwamen ook cijfers over de handel van Groot-Brittannië. De export stabiliseerde in het eerste kwartaal en de import steeg met 6,8 procent.