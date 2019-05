'Hogere doelstelling Altice voor de boeg'

Die analist van zakenbank New Street mag ook wel eens op een cursus cijfers lezen:



> Netto schuld is met € 1,3 miljard toegenomen



> Omzetvergelijking en ebitdavergelijking met 2018 zit vol met voetnoten over BTW nadeel in 2019, vergoedingen voor zendmasten die in 2018 nog niet werden betaald etc.



> Het bedrijf genereert geen cash, terwijl het meer dan € 30 miljard schuld heeft



> Altice geeft nooit nettowinst, netto cashflow, solvabiliteitsratio's etc bij de cijferpublicatie. Die komen pas over twee weken, zonder verdere publiciteit.



> De Altice outlook waar New Street het over heeft is mijns inziens boterzacht:



1) Er wordt alleen een omzetdoelstelling gegeven voor Altice France en niet voor Altice Europe



2) Er wordt geen doelstelling afgegeven voor de netto kasstroom. En Altice TV wordt buiten de doelstelling voor de operationele kasstroom gehouden.



3) De leverage doelstelling wordt gegeven voor Altice Luxemburg en niet voor Altice Europe waar ook nog € 1,7 miljard schuld in zit.



4) En hoe geloofwaardig is de omzetdoelstelling voor Frankrijk als deze direct in Q1 bij lange na niet wordt gehaald.





Er zijn wat mij betreft maar twee opties:

a) of de analist van New Street is een beetje dom

b) of de analist van New Street is ingehuurd door een partij met een fors financieel belang bij een koersstijging