'Resultaten Heijmans zoals verwacht'

"Bij Bam was de omzet gestegen, de outlook ook goed. Maar daar zette de pers de winst in de kijker omdat die wat minder was dan vorig jaar.

Waarom wordt bij Heijmans helemaal niet over de winst gesproken?"





"Heijmans handhaaft Outlook en gaat in de plus.

Bam handhaaft Outlook en ging minus 14 %!"