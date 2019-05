Gepubliceerd op | Views: 893

AMSTERDAM (AFN) - Bouwbedrijf Heijmans lijkt in het eerste kwartaal grotendeels in lijn met de verwachtingen te hebben gepresteerd. Dat schrijven analisten van KBC Securities. Omdat er geen concrete cijfers werden gegeven, is het evenwel moeilijk om een goed oordeel te geven over de verslagperiode.

Heijmans blijft bij zijn prognose dat de winstgevendheid in 2019 verbetert op een gelijke omzet. Of dat daadwerkelijk lukt, hangt volgens de kenners voornamelijk af van ontwikkelingen bij enkele grote projecten, zoals het Zuidasdok.

De marktvorsers stippen daarbij ook aan dat Heijmans geen update gaf over een geschrapte order voor de bouw van hoogspanningsmasten voor TenneT. Dat kan erop wijzen dat de twee partijen een juridisch gevecht aangaan, in plaats van een minnelijke schikking te treffen.

Positief

ING beschrijft het handelsbericht als positief en wijst er daarbij op dat alle onderdelen in lijn met de verwachtingen van het bestuur presteerden. Dat is volgens ING goed nieuws, aangezien de kenners enige zorgen hadden over de prestaties van de Infra-tak.

KBC hanteert een accumulate-advies op het aandeel en een koersdoel van 13,25 euro. Bij ING staat het advies op buy en de richtprijs op 14,45 euro. Heijmans stond omstreeks 09.35 uur 2,3 procent hoger op 9,61 euro.