MKB Nedsense wil kapitaal verminderen

BUSSUM (AFN) - MKB Nedsense heeft op de agenda van de aandeelhoudersvergadering een voorstel tot statutenwijziging staan, die onder meer een kapitaalvermindering bevat. De onderneming stelt voor om de nominale waarde van de aandelen te verlagen van 0,10 euro naar 0,01 euro.

Eind april heeft MKB Nedsense bekendgemaakt een uitkering aan aandeelhouders te willen doen van 0,01 euro per aandeel. Tegen de achtergrond van de voorgestelde statutenwijziging wordt nu voorgesteld om, in plaats van een dividenduitkering van 0,01 euro per aandeel, een uitkering van 0,01 euro per aandeel te doen in het kader van de kapitaalvermindering. Op deze uitkering zal geen dividendbelasting worden ingehouden.

De aandeelhoudersvergadering is op 20 juni.