AEX opent met winst

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden hoger, na de zware verliezen een dag eerder. De blik bleef gericht op Washington, waar de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China worden voortgezet ondanks een verhoging van de importtarieven door de Amerikanen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent in de plus op 553,35 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 770,30 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1 procent.

Bij de middelgrote bedrijven dikte Altice Europe ruim 4,5 procent aan. Het kabel- en telecombedrijf boekte in het eerste kwartaal een hoger bedrijfsresultaat. Het bedrijf verlaagde zijn kosten en slaagde erin meer Franse klanten terug te winnen met diensten van hogere kwaliteit. Heijmans steeg 2,2 procent bij de kleinere bedrijven. Het bouwbedrijf ligt naar eigen zeggen op koers om aan de door het bedrijf zelf gestelde doelen te voldoen.