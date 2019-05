Oud-bestuurder ABN AMRO wordt baas Danske Bank

Gepubliceerd op | Views: 947 | Onderwerpen: banken

KOPENHAGEN (AFN/BLOOMBERG) - De Nederlander Chris Vogelzang gaat de geplaagde Danske Bank leiden. De voormalig bestuurder van ABN AMRO wordt de opvolger van Jesper Nielsen die sinds oktober op interim-basis de Deense bank leidde. Vogelzang treedt per 1 juni in dienst bij Danske.

Vogelzang gold lange tijd als de beoogd opvolger van bestuursvoorzitter Gerrit Zalm bij ABN AMRO. Hij vertrok in 2017 bij ABN, na acht jaar in het bestuur van de bank te hebben gezeten. Zijn aanstelling bij Danske Bank betekent ook een hernieuwde samenwerking met Zalm, die sinds maart dit jaar commissaris is bij Danske Bank. Daar maakt hij als toezichthouder onder meer deel uit het nominatiecomité.

Volgens de Denen neemt de 56-jarige Nederlander de nodige ervaring met zich mee. Die ervaring zal Vogelzang hard nodig hebben. Danske Bank gaat gebukt onder een groot witwasschandaal. Vorig jaar werd bekend dat Danske Bank van 2007 tot en met 2014 miljarden euro's aan dubieuze geldstromen had verwerkt. Het zou onder meer om crimineel geld uit Rusland zijn gegaan dat via de dochteronderneming in Estland werd witgewassen.

Onderzoeken

Er lopen nu in meerdere landen strafrechtelijke onderzoeken naar Danske Bank en de boetes voor de kwestie zouden zomaar in de miljarden euro's kunnen gaan lopen. Het financiële concern heeft al laten weten zich helemaal terug te trekken uit de Baltische staten en Rusland in verband met het schandaal.

Dat Vogelzang twee jaar geleden niet de baas werd bij ABN AMRO heeft mogelijk een politiek motief. Toenmalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, namens de Staat grootaandeelhouder van de bank, zag het naar verluidt niet in hem zien zitten. Vogelzang zou onder meer te weinig gevoel hebben voor wat er speelt in de maatschappij. Uiteindelijk werd Kees van Dijkhuizen topman van ABN.