'NN bereidt bod voor op Spaanse verzekeraar'

Onderwerpen: Spanje, verzekeringen

MADRID (AFN/BLOOMBERG) - Verzekeraar Nationale-Nederlanden (NN) is geïnteresseerd in zijn Spaanse branchegenoot Caser Seguros. Het bedrijf heeft adviseur Arcano in de arm genomen om een bod voor te bereiden. Dat schrijft de Spaanse zakenkrant Expansión, zonder te vermelden waar die informatie vandaan komt.

Caser zou een geschatte waarde van 1 miljard euro hebben. Met een overname kan NN zijn positie in Spanje versterken. De Nederlanders zijn echter niet de enige die naar Caser lonken. De Spaanse verzekeraar Mapfre bevestigde recentelijk een meerderheidsbelang in Caser te willen kopen.

Volgens Expansión zijn ook het Zwitserse Helvetia en de Britse investeerder Anacap geïnteresseerd. Ook de Franse verzekeraar Covéa, die al een belang van 20 procent in Caser heeft, zou nog kunnen kiezen voor de een overname.

NN wilde niet ingaan ,,op geruchten in de markt''.