BONN (AFN/DPA) - Deutsche Post DHL heeft in het eerste kwartaal meer winst geboekt op een hogere omzet. De post- en pakketbezorger profiteerde daarbij van de recente verkoop van zijn distributietak in China, wat geld in het laatje bracht.

Deutsche Post DHL verkocht het Chinese onderdeel aan branchegenoot S.F Holding, waarmee ook een samenwerkingsverband is opgezet. Mede hierdoor steeg de operationele winst (ebit) met 28 procent tot 1,2 miljard euro. Ook de winstgevendheid van de internationale vrachtdivisie verbeterde aanzienlijk na ingrepen. Op de thuismarkt boekte het Duitse bedrijf een lagere winst, onder andere vanwege gestegen personeelskosten.

De totale omzet steeg in de eerste drie maanden van het jaar met 4,1 procent tot een kleine 15,4 miljard euro. De nettowinst steeg met bijna een kwart tot 764 miljoen euro. Deutsche Post handhaafde zijn verwachtingen voor de rest van het jaar.