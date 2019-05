Sweco doet goede zaken in Nederland

Gepubliceerd op | Views: 442 | Onderwerpen: Nederland

STOCKHOLM (AFN) - De Nederlandse divisie van het Zweedse ingenieursbedrijf Sweco heeft in het eerste kwartaal meer omzet behaald dan een jaar eerder. De tak verbeterde ook de winstgevendheid. Sweco nam in Nederland meer ingenieurs in dienst en ontving hogere vergoedingen voor zijn opdrachten. De onderneming profiteert hier naar eigen zeggen van een sterke vraag naar zijn diensten.

De Nederlandse divisie voerde zijn opbrengsten op tot 506 miljoen kroon, omgerekend 46,7 miljoen euro. Dat vertaalde zich in een groei op eigen kracht, exclusief seizoenseffecten, van 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Sinds die periode werken er 56 werknemers meer bij Sweco. Volgen het bedrijf droeg dat vooral bij aan het betere resultaat. De brutowinst (ebita) steeg naar 43 miljoen kroon, tegen 38 miljoen kroon een jaar eerder.

Voor Sweco als geheel was sprake van het beste kwartaal ooit. De omzet steeg van 4,6 miljard naar 5,1 miljard kroon. De brutowinst ging van 408 miljoen naar 531 miljoen kroon.