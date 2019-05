China betreurt verhoging importtarieven

Met deze heffing treft Trump vooral de gewone Amerikaan. Alles wat ze kochten wordt nu duurder. De armoede zal hierdoor nog toenemen. De economie mag dan in de VS wel goed draaien en de werkloosheid op een laag pitje staan. De gewone man leeft nog steeds onder het peil van de doorsnee Europeaan. Het resultaat van de maatregel zal zich ook laten voelen in de rest van de wereld, vermits de Chinezen hun goederen daar aan de man zullen slijten aan dumpingprijzen om de geleden schade in de VS te compenseren.