Industriële productie gekrompen

DEN HAAG (AFN) - De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 1 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een maand eerder produceerde de industrie nagenoeg evenveel als een jaar eerder. In maart groeide de productie van de rubber- en kunststofindustrie het sterkst. Ook de productie van de transportmiddelenindustrie, de metaalproductenindustrie en de chemie groeide, aldus het statistiekbureau. Onder meer de machine-, elektrische en elektronische apparaten- en voedingsmiddelenindustrie produceerden minder.

Van februari op maart daalde de productie met 0,5 procent.