Alumexx wil tweede commissaris

Gepubliceerd op | Views: 169

ETTEN-LEUR (AFN) - Alumexx wil zijn raad van commissarissen uitbreiden. De producent van aluminium klimmaterialen voor de doe-het-zelfmarkt draagt accountant en financieel specialist Erwin Vrielink voor. Aandeelhouders zullen op 21 juni tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering gevraagd worden om hun zegen voor de benoeming.

Vrielink is momenteel werkzaam als zelfstandig adviseur op het terrein van accounting, verslaglegging, financiële projecten in brede zin van het woord en IFRS in het bijzonder. Voordien bekleedde hij diverse leidinggevende posities bij onder meer RoodMicrotec, Accell, Philips en Deloitte Accountants.

De raad van commissarissen van Alumexx bestaat op dit moment uit één lid, voorzitter Simon Jost.