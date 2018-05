Wall Street opent licht in de plus

Gepubliceerd op | Views: 76

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag licht hoger geopend. Beleggers op Wall Street verwerken onder meer cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten. Verder worden de olieprijzen in de gaten gehouden vanwege de oplopende spanningen in het Midden-Oosten.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,3 procent hoger op 24.619 punten. De breder samengestelde S&P 500 dikte 0,4 procent aan tot 2707 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,3 procent, tot 7362 punten.

De Amerikaanse consumentenprijzen klommen in april met 2,5 procent op jaarbasis. Het cijfer komt overeen met de verwachting van economen. In maart kwam de inflatie in de VS uit op 2,4 procent. De inflatie speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterker oplopende inflatie kan de Fed ertoe bewegen de rente sneller te verhogen.

Aan het bedrijvenfront ging cosmeticaproducent Revlon 5,3 procent omlaag na tegenvallende omzetcijfers. Altice USA, het Amerikaanse dochteronderdeel van het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern Altice, steeg juist bijna 6 procent na cijfes. L Brands, het moederbedrijf van lingeriemerk Victoria’s Secret, ging 3,6 procent omlaag na een winstwaarschuwing.