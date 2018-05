Shell verkoopt belang in pijpleidingbedrijf

Gepubliceerd op | Views: 268

HOUSTON (AFN) - Shell verkoopt voor ruim 1,2 miljard dollar zijn belang in het Amerikaanse pijpleidingbedrijf Amberjack Pipeline aan Shell Midstream Partners. De transactie wordt naar verwachting vrijdag afgerond.

Amberjack is een oliepijplijn in de Golf van Mexico die dagelijks circa 300.000 vaten olie vervoert. Volgens Shell Midstream Partners gaat het om de grootste overname voor het bedrijf ooit. Shell Midstream Partners is de in 2014 afgesplitste Amerikaanse pijpleidingentak van Shell.