'Wall Street gaat licht hogere opening tegemoet'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan donderdag voor een licht hogere opening. Beleggers op Wall Street verwerken onder meer cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten. Verder gaan de olieprijzen verder omhoog door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten.

De Amerikaanse consumentenprijzen klommen in april met 2,5 procent op jaarbasis. Het cijfer komt overeen met de verwachting van economen. In maart kwam de inflatie in de VS uit op 2,4 procent. De inflatie speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterker oplopende inflatie kan de Fed ertoe bewegen de rente sneller te verhogen.

De olieprijzen gingen verder omhoog na de Israëlische aanval op Iraanse doelen in Syrië als vergelding voor een raketaanval van Iraanse strijdkrachten op Israëlische gebieden. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent op 71,63 dollar. Brentolie steeg 0,6 procent tot 77,65 dollar per vat. Woensdag stegen de olieprijzen nog flink na het opzeggen van de Iraanse nucleaire deal door president Donald Trump en de dreiging van nieuwe sancties tegen het land.

Altice USA

Aan het bedrijvenfront gaat de aandacht uit naar cijfers van onder meer cosmeticaproducent Revlon en Altice USA, het Amerikaanse dochteronderdeel van het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern Altice. L Brands, het moederbedrijf van lingeriemerk Victoria’s Secret, staat voor een lagere opening na een winstwaarschuwing.

Farmaceut Eli Lilly kan ook op belangstelling rekenen na de overname van biotechnoloog ARMO BioSciences voor 1,6 miljard dollar. Met die aankoop versterkt Eli Lilly zijn activiteiten op het gebied van kankermedicatie. Het aandeel ARMO schiet voorbeurs omhoog door de overname.

De beurzen in New York sloten woensdag met winst, geholpen door plussen voor de oliesector. De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 24.542,54 punten. De breder samengestelde S&P 500 dikte 1 procent aan tot 2697,79 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg ook 1 procent, tot 7339,91 punten.