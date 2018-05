'Franse premier praat vrijdag met baas AF-KLM'

Ja, die dasD schrijft complete onzin...Frankrijk is nog een van de weinige landen waar de bonden nog invloed hebben en dat zou ook hier normaal moeten zijn, want zij zijn de voornaamste belangengroep in een bedrijf.

Aan vermogen kun je gemakkelijk genoeg komen, dat ligt zowat op straat.

Als buitenstaander kun je ook niet beoordelen of hun eisen terecht zijn...wat ik wel weet is dat de werknemer zonder bond vogelvrij is, vandaar dat er bijv. in Duitsland meer dan 2 miljoen werknemers zijn die maar 2000 EUR verdienen en dat is armoede.