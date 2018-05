Lichte stijging productie Britse industrie

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN) - De productie in de Britse industrie is in maart met 0,1 procent gestegen op maandbasis. Dat meldde het Britse statistiekbureau.

Economen hadden in doorsnee een toename van de industriële productie met 0,2 procent verwacht. In de verwerkende industrie zakte de productie met 0,1 procent. In de bouw ging die met 2,3 procent omlaag, mede door de sneeuwval in maart. In de energiesector klom de productie juist door de grotere vraag vanwege het koude weer.