'Minder winst voor ABN AMRO'

Gepubliceerd op | Views: 728 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO heeft afgelopen kwartaal zowel de winst als de totale baten zien dalen. Dat is althans de gemiddelde verwachting van twintig analisten die de bank zelf heeft gepolst voorafgaand aan de resultaten die maandag naar buiten komen.

De marktvorsers gaan gemiddeld genomen uit van een gerapporteerde winst van 558 miljoen euro. ABN AMRO meldde hier vorig jaar over de periode nog een resultaat van 615 miljoen euro. De rentebaten liggen met een in doorsnee voorziene ruim 1,6 miljard euro wel iets hoger dan in het eerste kwartaal van 2017, maar de totale baten komen met krap 2,2 miljard euro waarschijnlijk toch weer wat lager uit.

Het is het eerste kwartaal waarin ABN AMRO zijn cijfers rapporteert volgens boekhoudmethode IFRS9, de nieuwe verslaggevingsregels voor kredietvoorzieningen. Die verandering was voor de bank zelfs een reden om de cijferpublicatie uit te stellen. Eerder stonden de eerstekwartaalcijfers nog voor dinsdag 8 mei op de agenda.

Bestuurscrisis

Het financiële concern maakte een onrustige periode door. In februari trad president-commissaris Olga Zoutendijk per direct terug en werd bekend dat ze niet opgaat voor een tweede termijn. Al snel werd in de media gesproken van een bestuurscrisis bij de bank. ABN AMRO bevestigde dat het vertrek van Zoutendijk was ingegeven door forse kritiek op haar leiderschapsstijl, zowel binnen als buiten het concern. Later bleek dat toezichthouders Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) een onderzoek waren begonnen naar het functioneren van de hele raad van commissarissen.

Bij analisten zal de aandacht ook uitgaan naar mogelijke opmerkingen van de bank over de impact van de nieuwe bankenregels van Basel IV. ABN AMRO meldde in december te bekijken of verschillende onderdelen van de zakenbank straks nog wel levensvatbaar zijn door alle extra kapitaaleisen. De uitkomsten van dat onderzoek zouden naar eerdere inschatting van de bank waarschijnlijk ergens in het tweede kwartaal worden gepresenteerd.