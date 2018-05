'Brazilië werpt schaduw over update SBM Offshore'

Gepubliceerd op | Views: 572 | Onderwerpen: Brazilië

AMSTERDAM (AFN) - Het uitblijven van een oplossing rond de slepende Braziliaanse fraudezaak bij SBM Offshore werpt een negatieve schaduw over het handelsbericht van de maritiem oliedienstverlener. Dat schrijft KBC Securities in een reactie op de update die woensdag nabeurs naar buiten kwam.

SBM gaf aan voorlopig geen oplossing te zien voor zijn juridische problemen in Brazilië. Het bedrijf is in gesprek met de Braziliaanse autoriteiten over de Petrobras-corruptiezaak. De autoriteiten hebben de zaak formeel heropend nadat een schikking niet werd goedgekeurd. Het is niet duidelijk of er überhaupt een ,,bevredigende oplossing'' komt.

KBC meldde dat de resultaten in het eerste kwartaal redelijk in lijn lagen met de verwachtingen en stelt verder dat de toon van het bedrijf over de markt optimistisch lijkt. De bank handhaaft zijn buy-advies en koersdoel van 18,50 euro.

Grootste daler

ING wijst eveneens op de Braziliaanse zaak als belangrijkste punt in het handelsbericht van SBM dat verder geen verrassingen bevatte. ING stelt dat de iets positiever toon die SBM aanslaat over de markt geen moeilijke conclusie is. Het advies is buy met een koersdoel van 20 euro.

SBM noteerde donderdag een half uur na opening een min van 3 procent op 13,94 euro. Daarmee was het de grootste daler in de MidKap.