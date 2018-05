SBM Offshore zakt op rustig Damrak

Gepubliceerd op | Views: 396

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs ging donderdag licht vooruit. Ook de meeste andere Europese beurzen stonden in het groen. Op het Damrak zakte SBM Offshore nadat de maritiem oliedienstverlener waarschuwde voorlopig geen oplossing te zien voor zijn juridische problemen in Brazilië.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 562,74 punten. Bij de hoofdfondsen noteerde Shell ex-dividend. De MidKap won 0,1 procent op 796,61 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt stegen tot 0,4 procent. Parijs klom een fractie. In Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland en Oostenrijk waren de beurzen vanwege Hemelvaartsdag gesloten.

SBM Offshore sloot de rij in de MidKap met een min van 3,5 procent. Het bedrijf liet in een handelsbericht weten nog altijd in gesprek te zijn met de Braziliaanse autoriteiten over de Petrobras-corruptiezaak. De autoriteiten hebben de zaak formeel heropend nadat een schikking niet werd goedgekeurd. Het is niet duidelijk of er überhaupt een ,,bevredigende oplossing'' komt.

Aperam

Roestvrijstaalmaker Aperam (plus 2,6 procent) was de grootste stijger bij de middelgrote bedrijven na goed ontvangen kwartaalcijfers. In de AEX ging informatieleverancier Wolters Kluwer aan kop met een winst van 2,1 procent. Kabel- en telecomconcern Altice klom 0,7 procent na de kwartaalcijfers van zijn Amerikaanse tak Altice USA.

Royal Bank of Scotland (RBS) steeg ruim 4 procent in Londen. De Britse bank heeft een voorlopige schikking getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie rond de verkoop van rommelhypotheken in aanloop naar de financiële crisis. Het schikkingsbedrag van 4,9 miljard dollar is lager dan verwacht.

Euro

BT Group kelderde meer dan 8 procent. De Britse telefoonreus schrapt de komende drie jaar circa 13.000 arbeidsplaatsen. Next dikte ruim 6 procent aan. De Britse kledingketen schroefde zijn winstverwachting op. Het Britse supermarktconcern Morrisons boekte afgelopen kwartaal meer omzet en klom 2,5 procent. In Milaan won UniCredit 2,4 procent. De grootste bank van Italië boekte in het eerste kwartaal meer winst dan verwacht.

De euro was 1,1863 dollar waard, tegen 1,1856 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 71,66 dollar. De prijs van Brentolie steeg ook 0,7 procent, tot 77,73 dollar per vat.