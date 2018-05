RBS treft miljardenschikking met VS

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: Verenigde Staten

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Royal Bank of Scotland (RBS) heeft een voorlopige schikking getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie van 4,9 miljard dollar, rond de verkoop van rommelhypotheken in aanloop naar de financiële crisis.

Daarmee komt een einde aan een langlopend onderzoek door de Amerikaanse autoriteiten naar de Britse bank. RBS had al voorzieningen getroffen voor de overeenkomst, maar zet in het tweede kwartaal van dit jaar nog eens ruim 1,4 miljard dollar opzij voor de schikking. Overigens valt het uiteindelijke schikkingsbedrag aanzienlijk lager uit dan veel analisten hadden verwacht.

Topman Ross McEwan van RBS sprak van een ,,mijlpaal'' en zei dat dit de prijs is die de bank moet betalen voor zijn wereldwijde ambities, voorafgaand aan de financiële crisis. Volgens hem is nu een hoop onzekerheid weggenomen, waardoor beleggers een veel helderder beeld krijgen van RBS. Er moet nog wel een definitieve overeenkomst rond de schikking worden bereikt.

Miljardenschikkingen

Andere grote internationale banken zoals Citigroup, Deutsche Bank, Credit Suisse, JPMorgan Chase, Bank of America en Barclays troffen eerder al miljardenschikkingen vanwege dubieuze hypotheekbeleggingen, die aan de basis lagen van de wereldwijde financiële crisis die rond 2008 uitbrak.

RBS moest zelf tijdens de crisis voor tientallen miljarden worden gered door de Britse overheid. De bank boekte in 2017 voor het eerst in tien jaar weer een jaarwinst. De overheid is nog steeds de belangrijkste aandeelhouder van RBS en heeft aangekondigd haar belang te willen afbouwen de komende tijd.