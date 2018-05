'Damrak opent hoger op Hemelvaartsdag'

Gepubliceerd op | Views: 1.456

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent donderdag waarschijnlijk met winst. Ook de andere Europese beurzen zullen hoger beginnen. De handel zal naar verwachting relatief rustig verlopen vanwege Hemelvaartsdag. In Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland, en Oostenrijk zijn de beurzen gesloten.

Op macro-economisch vlak zal vooral worden gelet op het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Ook komt de Bank of England met een rentebesluit.

Bij de bedrijven staat SBM Offshore in de schijnwerpers. De maritiem oliedienstverlener waarschuwde in een handelsbericht voorlopig geen oplossing te zien voor zijn juridische problemen in Brazilië. Het bedrijf is in gesprek met de Braziliaanse autoriteiten over de Petrobras-corruptiezaak. De autoriteiten hebben de zaak formeel heropend nadat een schikking niet werd goedgekeurd.

Aperam

Ook roestvrijstaalbedrijf Aperam kwam met cijfers. Het bedrijf zag het bedrijfsresultaat (ebitda) in het eerste kwartaal groeien ten opzichte van een kwartaal eerder. Voor het tweede kwartaal rekent Aperam op een iets hoger resultaat dan in het eerste kwartaal.

Altice USA heeft in het eerste kwartaal de omzet met 1,2 procent zien stijgen. De Amerikaanse tak van het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern Altice rekent voor heel het jaar op een omzetgroei in een bandbreedte van 2,5 procent tot 3 procent.

Novisource kondigde aan dat zijn financieel topman Peter Specht per direct terugtreedt. Hij blijft wel tot 1 juli beschikbaar ,,voor een ordentelijke overdracht van werkzaamheden'', aldus de onderneming in een verklaring. Een concrete reden voor het vertrek is niet gegeven.

Euro

De Europese beurzen eindigden woensdag in de plus. De AEX-index won 0,5 procent tot 561,51 punten en de MidKap klom 0,7 procent tot 795,95 punten. De beurs in Londen steeg 1,4 procent. Frankfurt en Parijs gingen beide 0,2 procent omhoog. Ook in New York gingen de beurzen vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 24.542,54 punten. De brede S&P 500 en technologiebeurs Nasdaq stegen 1 procent.

De euro was 1,1853 dollar waard, tegen 1,1856 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 71,62 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,7 procent tot 77,71 dollar per vat.