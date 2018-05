Gepubliceerd op | Views: 103

HSINCHU (AFN) - Chipfabrikant Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) heeft in april fors meer omgezet dan in dezelfde maand vorig jaar. Maar vergeleken met maart kwamen de opbrengsten lager uit. Dat bleek donderdag uit een handelsbericht van de belangrijke klant van het Nederlandse ASML.

TSMC is 's werelds grootste maker van smartphonechips voor bedrijven als Apple, Samsung en Huawei. Volgens het concern ging de omzet in april met 44 procent omhoog tot omgerekend 2,3 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. Ten opzichte van maart was echter sprake van een omzetdaling met 21 procent. In de eerste vier maanden van dit jaar heeft TSMC bij elkaar 13,5 procent meer omgezet dan een jaar eerder.