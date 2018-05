Voormalig topman Anbang jaren de cel in

Gepubliceerd op | Views: 39

PEKING (AFN/RTR) - De gevallen topman van Anbang Insurance Group, Wu Xiaohui, is veroordeeld tot achttien jaar celstraf voor fraude en corruptie. Ook is beslag gelegd op omgerekend 1,4 miljard euro van zijn vermogen, aldus Chinese staatsmedia.

Wu, de oprichter van Anbang in 2004, gaf in maart publiekelijk toe dat hij op frauduleuze wijze onder meer miljarden dollars had opgehaald bij beleggers. Anbang, het moederbedrijf van verzekeraar Vivat, was toen al voor minstens een jaar onder curatele gezet omdat de financiële positie in gevaar was gekomen. Het conglomeraat moest bijvoorbeeld met miljarden gesteund worden.

Anbang was in de voorgaande jaren juist erg actief in de overnamemarkt. Zo kocht het naast Vivat ook vastgoed en financiële dienstverleners in de Verenigde Staten en Europa. Anbang is eigenaar van het Waldorf Astoria-hotel in New York.

Wu werd tijden gezien als onaantastbaar vanwege zijn banden met de Chinese politieke elite. Ook is hij getrouwd met de kleindochter van de vroegere Chinese leider Deng Xiaoping. Maar er wordt al enige tijd door de regering in Peking hard opgetreden tegen corruptie. Donderdag zijn ook de ,,politieke rechten'' van Wu voor een periode van vier jaar afgenomen.