Boeing schort vluchten nieuw toestel op

CHICAGO (AFN/BLOOMBERG) - Vliegtuigbouwer Boeing schort alle vluchten met zijn nieuwe toestel 737 MAX tijdelijk op vanwege problemen met de motoren. Dat liet het Amerikaanse concern woensdag weten.

De 737 MAX is een vernieuwde en energiezuinigere versie van de normale 737, het meest verkochte verkeersvliegtuig aller tijden. Het eerste exemplaar van het toestel zou eigenlijk deze maand aan de commerciële luchtvaart worden afgeleverd.

Het euvel met de motoren is aan het licht gekomen door een melding van Boeings motorenleverancier CFM International, wat een samenwerkingsverband is van General Electric en Safran. Er zou iets niet helemaal goed zijn aan de zogeheten lagedrukturbinediscs.

Beleggers op Wall Street schrokken erg van het nieuws, dat mogelijk een commerciële domper voor Boeing kan betekenen. Het aandeel van het concern zakte in de loop van de middaghandel in New York plots zo'n 3 procent omlaag.