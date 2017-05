Blackstone verkoopt deel belang in Intertrust

Gepubliceerd op | Views: 724

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Blackstone heeft 10 miljoen aandelen Intertrust verkocht aan institutionele beleggers voor een prijs van 18,60 euro per stuk. Dat bleek woensdag. De transactie was eerder op de dag al aangekondigd.

Blackstone, dat Intertrust in het najaar van 2015 naar de beurs bracht, bezat voor de deal nog circa 31,5 miljoen aandelen van de financieel dienstverlener. Daarmee had de investeerder een belang van ruim 34 procent in Intertrust. Voor de resterende aandelen zal nu een zogeheten lock-up periode gelden van 45 dagen. Intertrust sloot woensdag 0,5 procent lager op 19,46 euro.