'Prijsrange beursgang VolkerWessels aangescherpt'

Gepubliceerd op | Views: 1.287

AMSTERDAM (AFN) - De bandbreedte van de verkoopprijs voor de aandelen VolkerWessels is aangescherpt. Dat meldde persbureau Bloomberg, dat documenten over de gang naar het Damrak in handen heeft.

De prijsrange ligt nu tussen de 22,50 euro en 23,50 euro per aandeel. Eerder kondigde VolkerWessels nog aan dat de verkoopprijs kwam te liggen tussen de 21,25 euro en 25,25 euro per aandeel.

Reggeborgh, het investeringsfonds van de familie Wessels, wil tot 25 miljoen aandelen verkopen. Die zijn goed voor een belang van 31,25 procent. De beursgang staat gepland voor 12 mei.

De inschrijving voor de beursgang eindigt op 11 mei, om 14.00 uur Nederlandse tijd. De boeken zijn, met de aangepaste bandbreedte, inmiddels volledig gevuld. Inclusief de zogenoemde overtoewijzingsoptie.