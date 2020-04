Mexico en VS doen mee met productieverlaging OPEC en Rusland

Gepubliceerd op | Views: 442 | Onderwerpen: OPEC, Rusland, Verenigde Staten

MEXICO-STAD (AFN/BLOOMBERG) - Mexico doet mee aan de productieverlaging van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten zoals Rusland. Ook de Verenigde Staten gaan de productie verlagen. Dat meldde de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador na gesprekken met zijn Amerikaanse collega Donald Trump.

Mexico is bereid de dagelijkse productie tijdelijk met 100.000 vaten te verlagen, terwijl de VS de productie met nog eens 250.000 vaten per dag gaan verlagen. Daarmee zou een impasse worden doorbroken, want Mexico had eerder geweigerd scherper in de productie snijden zoals was gevraagd door de OPEC en Rusland. Zij hadden om een verlaging met 400.000 vaten per dag van Mexico gevraagd. Door de extra stap van de VS zou nu een soort tussenweg zijn gevonden.

De OPEC en zijn bondgenoten, genaamd OPEC+, kwamen donderdag overeen de dagelijkse productie tijdelijk met 10 miljoen vaten te verlagen om zo de olieprijzen op te krikken. Die zijn hard gedaald door een prijzenoorlog op de oliemarkt tussen Saudi-Arabië en Rusland en door de impact van de coronacrisis op de olievraag.

Momenteel vergaderen de energieministers van de G20 via een videoverbinding over een definitief akkoord. Er wordt daarbij gehoopt op toezeggingen van andere landen voor een productieverlaging met nog eens 5 miljoen vaten per dag.