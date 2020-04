Inflatie VS zakt stevig terug door olieprijs en coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 1.537 | Onderwerpen: inflatie, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/RTR) - De inflatie in de Verenigde Staten is in maart mede door de coronacrisis gedaald naar 1,5 procent op jaarbasis, van 2,3 procent een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse overheid. De inflatie in 's werelds grootste economie kwam vooral onder druk te staan van de lagere energiekosten door de fors lagere olieprijzen vanwege de prijzenoorlog tussen Rusland en Saudi-Arabië en de virusuitbraak.

Economen hadden in doorsnee op een inflatie van 1,6 procent gerekend. De zogeheten kerninflatie, exclusief de schommelende prijzen van energie en voedingsmiddelen, kwam uit op 2,1 procent tegen 2,4 procent in januari. Op maandbasis gingen de Amerikaanse consumentenprijzen met 0,4 procent omlaag.

Een verdere afzwakking van de inflatie in de VS is waarschijnlijk omdat door de coronacrisis en de maatregelen om de uitbraak tegen te gaan de vraag naar bepaalde diensten en goederen onder druk komt te staan, wat weer zorgt voor zwakkere prijzen. Dat effect weegt waarschijnlijk zwaarder dan prijsverhogingen als gevolg van tekorten door de verstoringen in de toeleveringsketen, denken economen.