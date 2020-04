Productie Franse industrie gestegen in februari

Gepubliceerd op | Views: 473 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN) - De industriële productie in Frankrijk is in februari met 0,9 procent gestegen ten opzichte van een maand eerder. Dat meldde het Franse statistiekbureau.

Daarmee deed de productie het beter dan verwacht, want economen hadden in doorsnee op een stabilisatie gerekend. In januari groeide de productie in de Franse industrie nog met een herziene 1,1 procent op maandbasis.

Op jaarbasis was voor februari een daling van de industriële productie met 1,4 procent te zien, na een daling met 2,8 procent een maand eerder.