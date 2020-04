Beurs in Japan eindigt week met winst

quote: Lepre Chaun schreef op 10 april 2020 08:52:

Ook daar heeft de Paashaas ze niet over geslagen .

We gaan Dinsdag vast hier vet in het groen open .

Ik zou niet weten waarom, nog meer geld gedrukt zonder onderpand? En de reductie van olieproductie valt ook tegen, kijk maar eens naar de prijs van ruwe olie.Ik ben een positief ingesteld iemand en zit liever in stijgende dan dalende beurzen, maar ik ben voor de middellange termijn tenminste behoorlijk ongerust. Want zonder draaiende economie is het wachten op grote werkeloosheid, lagere productie en dus slechtere bedrijfsprestaties. En dat compenseer je niet met gratis geld strooien.Dus of het allemaal hosanna wordt na Pasen, waag ik te betwijfelen. We gaan het zien, de Beurs heeft altijd gelijk.