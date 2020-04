'Boeing overweegt 16.000 banen te schrappen vanwege coronacrisis'

Gepubliceerd op | Views: 429 | Onderwerpen: luchtvaart

SEATTLE (AFN/BLOOMBERG) - Vliegtuigfabrikant Boeing overweegt vanwege de coronacrisis zo'n 16.000 banen te schrappen. Dat meldde The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Bij Boeing werken circa 160.000 mensen.

Het Amerikaanse concern wil de banenreductie in eerste instantie via natuurlijk verloop of via ontslagen maar met financiële compensatie laten doorvoeren. Als dat echt niet anders kan, worden mensen gewoon ontslagen. Er zijn nog geen definitieve beslissingen genomen en deze worden ook niet op korte termijn verwacht.

De ontslagen komen naar verwachting met name in de commerciële tak van Boeing, die zich bezig houdt met de verkoop van vliegtuigen. Dat onderdeel kwam onder druk te staan vanwege de ingeklapte vraag naar vliegtuigen, na een massale uitval van vluchten vanwege de pandemie.

Compensatie

Afgelopen week heeft Boeing aan zijn medewerkers de mogelijkheid gegeven om op eigen initiatief te vertrekken. Zij kregen daarvoor ook bepaalde compensatie. Het was nog niet duidelijk voor hoeveel personeel dat zou gelden. Boeing verwachtte dat enkele duizenden van dit aanbod gebruik zouden maken.

Boeing staat nog niet in de rij voor staatsleningen, die onderdeel zijn van het Amerikaanse steunpakket. Een van de voorwaarden daarvan is dat een bedrijf aan minimaal 90 procent van zijn personeel vasthoudt tot eind september.