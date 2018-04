ECB: Nowotny sprak op persoonlijke titel

Gepubliceerd op | Views: 613

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - Uitlatingen van beleidsmaker van de Europese Centrale Bank (ECB) Ewald Nowotny over een rentestijging, deed hij op persoonlijke titel. Dat heeft de centrale bank gezegd na een interview van de Oostenrijker waarin hij zei dat de ECB de depositorente zou kunnen verhogen voordat het belangrijkste rentetarief opgevoerd zou worden.

Dat de ECB zich van een een van zijn bestuurders distantieert, gebeurt niet vaak. Het getuigt van de gevoeligheden die rond een mogelijke renteverhoging hangen. De herfinancieringsrente staat bij de ECB nu op 0 procent, wat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de centrale bank. De depositorente is min 0,4 procent, waardoor banken geld toeleggen op de middelen die ze bij de ECB stallen.

Er is veel speculatie of en wanneer de ECB het opkoopprogramma stopzet en de rente verhoogt. Het bestuur heeft eerder aangegeven dat het opkoopprogramma eerst beëindigd moet worden, voordat aan een renteverhoging kan worden gedacht. Het opkoopprogramma loopt zeker nog tot september. Volgens Nowotny wordt het richting het einde van het jaar afgebouwd. Het is volgens de Oostenrijker echter nog te vroeg om het over de timing van een renteverhoging te hebben.