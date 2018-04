Total sluit grote deal met Saudi-Aramco

Gepubliceerd op | Views: 715

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse oliereus Total staat voor een stevige investering in Saudi-Arabië. Het bedrijf ondertekende een contract met de Saudische branchegenoot Saudi Aramco voor de bouw van een nieuw petrochemisch complex in het land ter waarde van 5 miljard dollar.

Het nieuwe complex in Jubail betekent een uitbreiding van de bestaande samenwerking tussen de bedrijven. De petrochemische installatie wordt ingepast in een bestaande raffinaderij van de joint venture SATORP. Total heeft daarin een belang van ruim een derde. De overige aandelen zijn in bezit van de Saudi's.

De bouw van de installatie begint later dit jaar. Uiteindelijk zal de fabriek goed zijn voor de productie van 1,5 miljoen ton ethyleen en andere producten per jaar.

Het is Saudi-Arabië er alles aan gelegen minder afhankelijk te worden van de oliewinning. Investeren in chemie is een van de manieren om meer waarde uit de vaten opgepompte olie te halen.