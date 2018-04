Gepubliceerd op | Views: 411

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York gaan dinsdag naar verwachting met forse plussen openen. De markt reageert positief op opmerkingen van de Chinese president Xi Jinping die verklaarde dat zijn land opener moet worden voor buitenlandse investeerders en dat importheffingen op onder meer auto's flink verlaagd zullen worden. Daardoor ebde de vrees voor een hard handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten weg.

Xi zei op een belangrijk economisch forum in Azië dat China het makkelijker zal maken voor buitenlandse bedrijven om zaken te doen in de tweede economie van de wereld. Ook zal intellectueel eigendom beter beschermd worden. Bij beleggers viel de verzoenende toon die hij aansloeg in de smaak. Eerder sloegen Peking en Washington elkaar nog om de oren met importheffingen.

Autofabrikanten op Wall Street lijken dankzij opmerkingen van Xi over lagere importheffingen een goede dag te krijgen. General Motors (GM), Ford Motor, Fiat Chrysler en Tesla tonen voorbeurs behoorlijke plussen.

Facebook

Facebook blijft in de belangstelling staan. Topman Mark Zuckerberg geeft dinsdag en woensdag uitleg in het Amerikaanse Congres over het privacyschandaal. Maandag trok Zuckerberg een vooraf gepubliceerde verklaring opnieuw het boetekleed aan, waarbij hij benadrukte dat hij verantwoordelijk is voor alles wat is gebeurd.

Betalingstechnologiebedrijf VeriFone Systems staat in de schijnwerpers na een overnamebod van 3,4 miljard dollar inclusief schuld door een groep investeerders onder leiding van Francisco Partners. De overnameprijs ligt 54 procent hoger dan de slotkoers van VeriFone op maandag. Na afronding van de deal verdwijnt het bedrijf van de beurs.

Bescheiden plussen

Op economisch gebied werden voor opening gegevens gemeld over de Amerikaanse producentenprijzen en bleek dat het vertrouwen kleine ondernemers in de VS in maart is weggezakt. Ook komen nog cijfers over de groothandelsvoorraden.

Wall Street sloot maandag met bescheiden plussen. In het laatste uur van de sessie verdampte een groot deel van de eerdere koerswinsten. Vermoedelijk waren berichten over een inval door de FBI bij het kantoor van de advocaat van president Donald Trump aanleiding voor de plotselinge ommekeer. De Dow-Jonesindex klom 0,2 procent tot 23.979,10 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2613,16 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,5 procent tot 6950,34 punten.