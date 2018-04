'Saudi-Arabië wil 80 dollar per olievat'

Gepubliceerd op | Views: 1.386 | Onderwerpen: Saoedi-Arabië

RIYAD (AFN) - Saudi-Arabië wacht met de beursgang van staatsoliebedrijf Saudi Aramco totdat een vat olie bijna 80 dollar waard is. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Eerder werd nog gemeld dat Saudi Aramco waarschijnlijk in 2019 een notering kan krijgen.

Een hogere olieprijs komt de beurswaarde van Aramco-aandelen ten goede, zo luidt volgens ingewijden de redenering in Riyad. Hogere olieopbrengsten zijn bovendien nodig voor de financiering van grootschalige hervormingen door kroonprins Mohammed bin Salman. Daarnaast is de militaire inmenging in de burgeroorlog in Jemen een flinke aderlating op de staatsfinanciën.

Het kartel van olieproducerende landen OPEC, waar Saudi-Arabië lid van is, beperkt sinds begin 2017 samen met Rusland de productie om de prijs op te voeren. Brentolie kost op dit moment iets minder dan 70 dollar per vat.