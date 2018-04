'Ant Financial wil 9 miljard ophalen'

Gepubliceerd op | Views: 464

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Ant Financial, de financiële dienstverlener van de Chinese internetreus Alibaba, voert gesprekken over een nieuwe financieringsronde die 9 miljard dollar moet opleveren. Dat meldde zakenkrant The Wall Street Journal op basis van bronnen. Het bedrijf zou daarmee gewaardeerd worden op bijna 150 miljard dollar.

Eerder werd in de media nog gemeld dat het zou gaan om een financieringsronde van 5 miljard dollar. Ant Financial is onder meer eigenaar van de betaaldienst Alipay, de Chinese tegenhanger en veel grotere variant van PayPal. Het bedrijf is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de grootste fintechbedrijven ter wereld.

Alibaba maakte in februari bekend een belang van 33 procent te nemen in Ant Financial waarmee volgens kenners de weg wordt geplaveid voor een beursgang van het onderdeel. Beide bedrijven komen uit de koker van miljardair Jack Ma.