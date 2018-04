Gouden aandeel in ABN juridisch niet mogelijk

Gepubliceerd op | Views: 253

DEN HAAG (AFN) - De overheid kan geen 'gouden aandeel' nemen in ABN AMRO om te voorkomen dat die bank zich straks bezondigt aan exorbitante salarisstijgingen aan de top. Zo'n constructie is ,,op grond van Europees recht niet mogelijk'', zegt minister Wopke Hoekstra van Financiën.

De PvdA had de bewindsman gevraagd uit te zoeken of een gouden aandeel met vetorecht een optie kan zijn om invloed te houden op het beloningsbeleid van ABN, als de overheid haar huidige belang van ruim 56 procent heeft afgebouwd. Dat zou evenwel in strijd zijn met het vrij verkeer van kapitaal en de vrijheid van vestiging, aldus Hoekstra.

Alleen als het echt noodzakelijk zou zijn, bijvoorbeeld om de financiële stabiliteit te waarborgen, zou zo'n maatregel eventueel te rechtvaardigen zijn. Het houden van invloed op beloningen weegt daarvoor niet zwaar genoeg, omdat dit ook met nieuwe wetgeving kan worden geregeld.