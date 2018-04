Beursgang Varo gaat niet door

Gepubliceerd op | Views: 1.525

LONDEN (AFN) - De beursgang van brandstofleverancier Varo Energy in Amsterdam gaat niet door, vanwege de mineurstemming op de aandelenbeurzen. Dat werd dinsdag bekendgemaakt door aandeelhouders Vitol, Carlyle en Reggeborgh.

Deze aandeelhouders maakten vorige maand bekend 30 tot 40 procent van hun bestaande belang te willen verkopen, mits de omstandigheden daarvoor juist waren. De bieding was aan zowel institutionele als Nederlandse particuliere beleggers gericht. Ingewijden stelden eerder dat Varo met de beursgang gewaardeerd zou worden op circa 2 miljard euro.

De aandeelhouders van Varo spreken wel van een ,,aanzienlijke belangstelling van institutionele beleggers'', maar besloten desondanks de stap nu niet te wagen. Naar verluidt hangt het afketsen van de beursgang ook samen met recente teleurstellende beursgangen in Amsterdam, van zakenbank NIBC, laadpalenfabrikant Alfen en distributie- en groothandelsbedrijf B&S.

Argos

Varo verzorgt raffinage, opslag en distributie van olieproducten in Duitsland en Zwitserland. In 2015 ging Varo samen met het Nederlandse Argos, dat actief is in de opslag, distributie en verkoop van brandstoffen in de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Argos is bij consumenten vooral bekend van de tankstations.

Tot de aandeelhouders van Varo behoort het Nederlandse Reggeborgh, de investeringsmaatschappij van de familie Wessels. Vorig jaar bracht Reggeborgh bouwbedrijf VolkerWessels naar de beurs in Amsterdam.