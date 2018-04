China helpt beurzen vooruit

Gepubliceerd op | Views: 1.455 | Onderwerpen: China

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen stonden dinsdag in het groen. De handelszorgen namen af nadat de Chinese president Xi Jinping beloofde om de op een na grootste economie ter wereld opener te maken voor buitenlandse investeerders. Op het Damrak vielen de bestellingen van Takeaway in de smaak.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de plus op 543,24 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 784,37 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt klommen 0,6 en 1 procent. Londen won 0,4 procent.

Takeaway.com was koploper in de MidKap met een winst van 5,6 procent. Het bedrijf achter de etenbestelsite thuisbezorgd.nl verwerkte in het eerste kwartaal fors meer bestellingen. Volgens topman Jitse Groen was de groei in de afgelopen periode sterker dan in het voorgaande kwartaal, waarbij met name in Duitsland de sterkere marktpositie de groei aanjoeg.

Air France-KLM

Air France-KLM daalde 1,4 procent. De stakingen bij Air France kosten de luchtvaartcombinatie veel geld. De impact op de operationele winst raamt het Frans-Nederlandse bedrijf op 170 miljoen euro. Desondanks werden er vorige maand wel meer passagiers vervoerd.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was staalconcern ArcelorMittal met een plus van ruim 3 procent. Tankopslagbedrijf Vopak sloot de rij met een verlies van 1,6 procent.

Bayer

Bij de kleinere bedrijven klom Wessanen 1 procent. Uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bleek dat de Amerikaanse investeerder Charlie Jobson zijn belang in het voedingsbedrijf heeft vergroot.

Bayer steeg 4,7 procent in Frankfurt. Justitie in de Verenigde Staten is volgens zakenkrant The Wall Street Journal akkoord met de overname van de Amerikaanse zadenhandelaar Monsanto door het Duitse chemieconcern. Door de transactie ontstaat ’s werelds grootste zaden- en gewasbeschermingsbedrijf.

Euro

In Parijs won LVMH ruim 5 procent. De Franse producent van luxegoederen kende een uitstekend begin van 2018. Vrijwel alle productcategorieën lieten een duidelijke groei zien. Givaudan zakte in Zürich meer dan 3 procent na tegenvallende omzetcijfers van de grootste geur- en smaakstoffenproducent ter wereld.

De euro was 1,2324 dollar waard, tegen 1,2313 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent duurder op 64,29 dollar. Brentolie kostte ook 1,4 procent meer, op 69,64 dollar per vat.