'Bestellingen Takeaway trekken flink aan'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De bestellingengroei bij Takeaway.com is boven verwachting. Dat schrijft een analist van Goldman Sachs in reactie op een handelsbericht van het bedrijf achter de etenbestelsite thuisbezorgd.nl.

Vooral in Duitsland werden afgelopen kwartaal flink meer bestellingen geplaatst dan een jaar eerder, merkt kenner Robert Joyce van Goldman Sachs op. Volgens hem is een krachtige voet aan de grond in Duitsland belangrijk voor Takeaway omdat dit een potentieel zeer winstgevende markt is.

Ook Sherri Malek van RBC Capital Markets vindt dat de groei in Duitsland iets sterker is dan voorzien. Malek blijft evenwel voorzichtig met het verbinden van conclusies daaraan. Volgens deze analist zal de winstontwikkeling bij Takeaway waarschijnlijk afgeremd worden door de sterke concurrentie op de Duitse markt. Ook investeringen in de eigen bezorging en uitgaven om zaken als data-analyse en diensten te verbeteren zullen volgens de analist druk zetten op het resultaat.

Het aandeel Takeaway ging dinsdag in de vroege handel 4,2 procent omhoog naar 44,70 euro. Daarmee was de maaltijdbezorger met afstand de sterkste stijger in MidKap.