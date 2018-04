'Staalheffingen kunnen oliesector VS raken'

Gepubliceerd op | Views: 1.282 | Onderwerpen: Verenigde Staten

PARIJS (AFN) - De importheffingen op staal kunnen de Amerikaanse olie-industrie in de toekomst gaan raken. Dat zegt bestuurder Neil Atkinson van het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een interview met persbureau Bloomberg in Parijs.

Volgens Atkinson, het IEA-hoofd op het gebied van olie, kunnen de heffingen invloed hebben op het Amerikaanse vermogen voor productie en transport van olie. Hij verklaarde dat de schalieproductie in de Verenigde Staten nog niet zijn piek heeft bereikt. De olie-expert denkt dat de Amerikaanse olieproductie dit jaar zal groeien met 1,3 miljoen vaten per dag.

Atkinson verklaarde verder dat de toon in het escalerende handelsconflict tussen China en de VS momenteel aan beide kanten wat milder is geworden.