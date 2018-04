'Onzekerheden bij KPN blijven'

Gepubliceerd op | Views: 1.790

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Er blijven verschillende onzekerheden bij KPN die een meer positief beeld over het telecombedrijf in de weg zitten. Dat schrijft Jefferies in een rapport over KPN.

Jefferies wijst daarbij op factoren als regelgeving, het aankomende vertrek van topman Eelco Blok en ,,niet-inspirerende'' operationele trends bij het bedrijf. Wel komt de waardering van KPN meer in lijn te liggen met sectorgenoten nadat het aandeel zichtbaar minder presteerde in verhouding met branchegenoten, aldus de zakenbank. De marktvorsers verlagen het koersdoel naar 2 euro en handhaven het advies underperform.

Het aandeel KPN sloot maandag op 2,46 euro.