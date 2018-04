President Xi stuwt beurzen Azië

Gepubliceerd op | Views: 1.304 | Onderwerpen: Azië

TOKIO (AFN) - De belangrijkste aandelenbeurzen in het Verre Oosten gingen dinsdag vooruit. De stemming werd gesteund door de toespraak van de Chinese president Xi Jinping, die aankondigde de Chinese economie verder open te gooien voor buitenlandse investeerders. De zorgen over het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China verdwenen daardoor naar de achtergrond.

De Nikkei in Tokio eindigde na een negatief begin 0,5 procent in de plus op 21.794,32 punten. Vooral de autofabrikanten waren in trek. Xi beloofde de importtarieven op onder meer auto's te verlagen. Ook mogen buitenlandse bedrijven straks grotere belangen nemen in de Chinese autosector en zullen intellectuele eigendommen beter worden beschermd.

De Japanse autofabrikanten Toyota en Honda stegen 1,4 en 2,6 procent. Andere Japanse bedrijven die veel producten aan China verkopen zaten eveneens in de lift. Robotmaker Fanuc klom 3,3 procent en bouwmachineproducent Komatsu dikte 2,9 procent aan.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,4 procent hoger en de beurs in Shanghai klom 0,6 procent. De All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,8 procent bij en in Seoul won de Kospi 0,3 procent.