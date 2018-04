Omzetgroei voor TSMC

Gepubliceerd op | Views: 233

HSINCHU (AFN/BLOOMBERG) - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) zag zijn omzet in het eerste kwartaal met 6,1 procent stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat bleek dinsdag uit een tussentijds handelsbericht van de belangrijke klant van het Nederlandse ASML.

In de periode januari tot en met maart kwamen de opbrengsten uit op 248 miljard Taiwanese dollar. Dat is omgerekend circa 6,9 miljard euro. In maart steeg de omzet met ruim 20 procent tot 104 miljard Taiwanese dollar.