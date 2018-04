President Xi: economie China meer open

Gepubliceerd op | Views: 1.191 | Onderwerpen: China

BOAO (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De Chinese economie zal meer open worden voor buitenlandse investeerders en China zal de importheffingen op onder meer auto's gaan verlagen. Dat heeft president Xi Jinping gezegd op een economisch forum op het eiland Hainan.

Xi beloofde op het Boao Forum for Asia dat China een ,,nieuwe fase van openheid'' zal krijgen, waarbij het onder meer makkelijker wordt gemaakt voor buitenlanders om te investeren in China en intellectueel eigendom beter beschermd zal worden. De president waarschuwde voor een 'Koude Oorlog-mentaliteit' en protectionisme. Overigens had Xi eerder al gezegd dat China zijn economie meer moet openen voor de rest van de wereld.

De opmerkingen van Xi komen tijdens het escalerende handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten en de importheffingen die beide economische grootmachten elkaar opleggen. Op de aandelenmarkten in Azië werd de speech van de president positief opgevat vanwege de milde toon die hij aansloeg. Zo kwam Xi niet met nieuwe dreigementen aan het adres van Washington in het handelsconflict.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump haalde maandag in een tweet nog uit over de in zijn ogen oneerlijke handel als het gaat om auto's tussen China en de VS. Zo klaagde hij dat de Chinese heffingen op de invoer van auto's tien keer zo hoog zijn als die van de VS. Volgens Xi zullen de Chinese importtarieven nog dit jaar flink worden verlaagd.

Het economische forum op het eiland Hainan in de Zuid-Chinese Zee is een soort Aziatische versie van het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Het evenement werd bijgewoond door onder andere president Rodrigo Duterte van de Filipijnen, de Singaporese premier Lee Hsien Loong en directeur Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF.)