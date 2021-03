Omstreden app Parler keert niet terug in App Store Apple

'Omstreden app...'

'Via Parler zouden onder andere Trump-aanhangers opgeroepen zijn om geweld te gebruiken bij de bestorming van het Capitool.'



Wat een onzinbericht weer. Parler is piepklein. Voor de claim dat via hun platform Capitoolrelschoppers zich verenigd zouden hebben, is geen enkel bewijs. Facebook, veel groter, en andere berichtendiensten werden veel meer gebruikt voor het leggen van die contacten.

Voor velen is dit kennelijk een nuttig 'narrative'. Maar wel onwaar. Nepnieuws, met andere woorden.

Er is iets heel anders aan de hand. En dat is een gevaarlijke ontwikkeling.